Street Fighter 6 : la collaboration SPY×FAMILY est disponible, la déception est immense

Le mois dernier, Capcom dévoilait en grande pompe une collaboration pour Street Fighter 6 avec SPY×FAMILY CODE: White, le long-métrage d'animation dans l'univers de Tatsuya Endo sorti en salles juste avant les fêtes au Japon. Une bande-annonce avec une scène animée de toute beauté opposant Yor Forger à Chun-Li venait alors nous régaler et avait de quoi rendre impatients les fans. L'éditeur n'avait alors évoqué que l'ajout d'objets de collaboration sans plus de précision. Eh bien, il ne fallait clairement pas en attendre grand-chose, car le résultat a de quoi en décevoir plus d'un...

La vidéo du jour diffusée pour le lancement de cette collaboration nous montre donc Chun-Li affronter un personnage appelé Yor Forger... qui n'est autre qu'un avatar. Hélas, pas de costume bien classe pour la combattante, juste des tenues d'avatar à acheter contre 500 Drive Tickets dans la boutique liée à l'évènement dans le Battle Hub, permettant de ressemble à Yor et Loid Forger. Il même possible de tenter de les recréer en rentrant les codes ci-dessous :

Code de recette pour l'Avatar Yor : SPY_SF6_YOR ;

Code de recette pour l'Avatar Loid : SPY_SF6_LOID.

Bon, ce n'est clairement pas ça pour le visage de la jeune femme... En plus, se connecter entre aujourd'hui et le 31 janvier permettra de récupérer des objets spéciaux thématiques (cadres photo, stickers, titres de joueurs) via l'onglet Nouvelles du Battle Hub. Oui, c'est finalement bien peu alors qu'un costume alternatif ou deux, même payants, auraient clairement ravis la communauté.

Pour rappel, Ed et Akuma seront ajoutés au roster en tant que DLC cette année. Vous pouvez vous procurer Street Fighter 6 à partir de 49,99€ sur Amazon ou chez Micromania.

