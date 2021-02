Stride : le jeu de parkour en réalité virtuelle annoncé sur PS VR

Joy Way a sorti en septembre dernier Stride, un jeu de plateforme et de tir qui n'est pas sans rappeler Mirror's Edge dans son utilisation du parkour, mais qui a la particularité d'être jouable en réalité virtuelle. Le titre est sorti sur PC via Steam, l'Oculus Store et HTC Viveport, mais il va aussi avoir droit à une version PS VR.

Le développeur Joy Way et Sony ont en effet annoncé que Stride arrivera sur le PlayStation VR en ce début d'année 2021, sans plus de précisions, et ils ont partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay à découvrir ci-dessus. Cette version pour PS4 (et PS5 grâce à la rétrocompatibilité) inclura ainsi les modes Arène, Contre-la-montre et Infini pour se balader sur les toits d'une ville futuriste, à la direction artistique sobre qui fait là encore penser au titre de DICE avec Faith Connors.

Les développeurs travaillent par ailleurs sur des modes Histoire et Arcade, attendus cet automne au moins sur PC, et qui devraient en toute logique également arriver sur PS VR. Si vous n'êtes pas équipés, le pack avec le PlayStation VR MK5, la caméra V2 et VR Worlds est à 299,99 € à la Fnac.