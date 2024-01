Suicide Squad: Kill the Justice League est déjà prêt à réaliser l'impossible dans sa bande-annonce de lancement

En ce début d'année 2024 fort chargé en sorties vidéoludiques, c'est un jeu qui aurait dû initialement paraître au printemps dernier qui va bientôt venir divertir les amateurs de comics DC, Suicide Squad: Kill the Justice League. Cet ambitieux live-service signé Rocksteady et prenant place dans l'Arkhamverse nous propulsera à Metropolis pour y combattre les héros sous l'emprise de Brainiac, le tout à la troisième personne au sein d'un immense monde ouvert. Il reste encore plus de deux semaines avant son arrivée en rayon et dans les boutiques en ligne, mais Warner Bros. Games ne perd pas de temps et dévoile d'ores et déjà sa bande-annonce de lancement.

Bande-annonce en français

Rien de bien nouveau par rapport à la précédente diffusée lors des Game Awards puisque la vidéo se contente de nous montrer Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark faire face à divers ennemis dont ceux qui se dresseront en tant que boss, à savoir Green Lantern, Flash, Superman et Batman. Ce sont après tout les bases de l'intrigue. Pour rappel, un troisième numéro de Suicide Squad Insider doit être mis en ligne au cours du mois afin de notamment nous parler du contenu post-lancement.

Bande-annonce en anglais

Suicide Squad: Kill the Justice League est attendu le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, sauf sur l'Epic Games Store où il n'arrivera étrangement que le 5 mars. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 61,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

