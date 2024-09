Mysten Labs dévoile les spécifications et les mises à jour du SuiPlay0X1, le premier appareil de jeu portable basé sur la blockchain

Mysten Labs, le fournisseur d’infrastructure blockchain et contributeur original à la blockchain Sui, a annoncé aujourd’hui que les précommandes pour l’appareil de jeu portable SuiPlay0X1 sont officiellement ouvertes. Alimenté par le système d’exploitation de jeu de Playtron, le SuiPlay0X1 est le premier appareil de jeu portable à intégrer la technologie blockchain native de Sui.

Les précommandes de l’appareil sont ouvertes jusqu’à épuisement des stocks disponibles. Au prix de 599 USD (environ 542 € plus frais de port et taxes), l’appareil peut être acheté avec SUI, ETH et SOL. Les mille premiers clients à précommander un appareil SuiPlay recevront un NFT lié à l’âme, qui offrira un accès spécial, des récompenses et des avantages. La livraison des appareils précommandés commencera en 2025.

L’appareil SuiPlay0X1 comprend les spécifications matérielles suivantes :

CPU : AMD RYZEN 7 7840U

: AMD RYZEN 7 7840U GPU : AMD RYZEN 780M

: AMD RYZEN 780M Mémoire : 16 Go

: 16 Go Capacité SSD : 512 Go + stockage extensible

: 512 Go + stockage extensible Écran : IPS sans bordure de 7 pouces avec une résolution de 1920*1200 px

: IPS sans bordure de 7 pouces avec une résolution de 1920*1200 px Connectivité : WiFi 6E et Bluetooth 5.2

: WiFi 6E et Bluetooth 5.2 Système d’exploitation : Playtron GameOS

: Playtron GameOS Dimensions : 264,5 x 105,5 x 21,5 mm

: 264,5 x 105,5 x 21,5 mm Hauteur du contrôleur : 36,1 mm

: 36,1 mm Poids : 677 g

: 677 g Couleur : Blanc

« À la fin de la journée, les joueurs ne se soucient pas de la technologie qui alimente un jeu. Les jeux doivent simplement être amusants et fonctionner parfaitement », a déclaré Adeniyi Abiodun, directeur produit et co-fondateur de Mysten Labs.

« Le SuiPlay0X1 montrera que les jeux intégrant de manière transparente la technologie blockchain n’ont pas l’air et ne se sentent pas différents des jeux traditionnels ‘web2’ - il montrera aux joueurs du monde entier que la propriété des joueurs, grâce à la technologie blockchain, peut offrir une expérience de jeu plus profonde et plus engageante sans perturber leur plaisir. »

Au lancement, le SuiPlay0X1 pourra jouer à des jeux PC sur plusieurs plateformes, y compris les titres existants compatibles avec l’appareil de Epic Games et Steam. De plus, l’appareil sera le foyer des jeux alimentés par Sui tels que XOCIETY, un pop shooter avec des éléments RPG, un PvP dynamique et des expériences PvE immersives, et DARKTIMES, un brawler royal médiéval inspiré des pays nordiques avec un système de combat basé sur la physique.

« SuiPlay est prêt à offrir la première d’une nouvelle génération de systèmes de jeu portables alimentés par le système GameOS de Playtron », a déclaré Kirt McMaster, PDG et fondateur de Playtron.

« En mars dernier, nous avions pour objectif de livrer des appareils Playtron dans le monde entier d’ici 2025, et aujourd’hui, nous sommes un pas de plus vers la réalisation de notre mission qui est de permettre de nouvelles possibilités pour les joueurs du monde entier. »

L’alpha du Game OS de Playtron est disponible en téléchargement dès aujourd’hui sur https://www.playtron.one/. Pour précommander un SuiPlay0X1, les utilisateurs peuvent visiter http://suiplay0x1.com/.

Mysten Labs

Mysten Labs est une équipe d’experts en systèmes distribués, langages de programmation et cryptographie, dont les fondateurs étaient des cadres supérieurs de Novi Research de Meta et les principaux architectes de la blockchain Diem et du langage de programmation Move. La mission de Mysten Labs est de créer une infrastructure fondamentale pour l’internet décentralisé.

Sui

Sui est une blockchain Layer 1 et une plateforme de contrats intelligents unique en son genre, conçue de A à Z pour rendre la propriété des actifs numériques rapide, privée, sécurisée et accessible à tous. Son modèle centré sur les objets, basé sur le langage de programmation Move, permet une exécution parallèle, une finalité en moins d’une seconde et des actifs riches en chaîne. Avec un traitement et un stockage évolutifs horizontalement, Sui prend en charge une large gamme d’applications avec une vitesse inégalée à faible coût. Sui est une avancée significative dans la blockchain et une plateforme sur laquelle les créateurs et les développeurs peuvent construire des expériences incroyables et conviviales. Pour en savoir plus : https://sui.io

Playtron

Le système GameOS de Playtron transforme n’importe quel PC, des appareils portables aux ordinateurs de bureau et au-delà, en une super console de jeux. Le GameOS de Playtron offre une expérience ouverte vous permettant de jouer à toute votre bibliothèque de jeux depuis Steam, Epic, GOG et plus encore. Playtron est soutenu par des leaders de l’électronique grand public, du jeu vidéo et de la monnaie numérique tels que Samsung, Square Enix, Circle et Mysten Labs. Pour en savoir plus : https://www.playtron.one/.