SUPERHOT VR se prend une vague d'avis négatifs suite à la décision du studio de supprimer les scènes d'automutilation

Considéré comme l'un des meilleurs jeux en réalité virtuelle toutes plateformes confondues, SUPERHOT VR, le FPS en bullet time du studio du même nom SUPERHOT Team, vient de subir un important review bombing. Pour rappel, cette technique consiste à descendre la note d'un jeu pour exprimer son mécontentement. L'explication ? Dans une précédente mise à jour, le jeu proposait une option permettant de désactiver les scènes d'automutilation du titre faisant partie intégrante de l'histoire, mais plus récemment, avec la dernière mise à jour (1.0.22.1), le studio les a purement et simplement supprimées.

Celui-ci explique que le contexte actuel déjà bien morose n'a pas besoin de ce genre de scène, celles-ci n'ont désormais plus leur place dans le jeu.

L'option permettant d'ignorer les scènes « dérangeantes » a été ajoutée dans une mise à jour précédente. Compte tenu de la période délicate dans laquelle nous vivons, nous pouvons faire mieux que cela. Vous méritez mieux. Toutes les scènes faisant allusion à l'automutilation sont désormais complètement supprimées du jeu. Ces scènes n'ont pas leur place dans SUPERHOT VR. Nous regrettons que cela nous ait pris si longtemps.



Nous nous engageons à diffuser cette mise à jour sur toutes les plateformes de réalité virtuelle.



- SUPERHOT Team

Et visiblement, la réponse de la communauté ne s'est pas fait attendre, puisque de nombreux internautes pas « super chauds » se sont empressés de se venger en inondant d'avis négatifs la page Steam du jeu, évoquant principalement la censure. La plateforme Oculus n'a pas été épargnée elle non plus.

Suite à cette vague de mécontentement, Steam a mis en place un système anti review bombing, préservant ainsi l'intégrité de la note de SUPERHOT VR. Toutefois, il est possible d'accéder aux commentaires négatifs en paramétrant les préférences.

Drôle d'histoire en tout cas, la légende voudrait même que le réalisateur de James Bond se soit inspiré de cette actualité insolite un peu disproportionnée pour le titre de son prochain film « Mourir peut attendre ».



