SUPERHOT VR : la mise à jour gratuite « Boxing Day » apporte un nouveau mode de jeu, des corrections de bugs et bien d'autres surprises à cet incontournable de la réalité virtuelle !

SUPERHOT VR, qui est sans aucun doute l'un des jeux les plus vendus en réalité virtuelle à ce jour, est un jeu de tir à la première personne au concept très inspiré de Matrix où le terme Bullet Time prend tout son sens. En effet, dans le jeu, le temps n'avance que lorsque le joueur bouge ou tire. Il faut éliminer les ennemis tout en évitant les balles sans avoir la possibilité de se déplacer et tout cela au ralenti...

Boxing Day est donc le nom de cette nouvelle mise à jour gratuite qui apporte un mode de jeu avec un niveau sans fin, un nouveau système de notation et une nouvelle bande-son adaptée aux fêtes de fin d'année à toutes les versions du jeu. Pour en bénéficier, il faut avoir terminé le jeu, retourner à la Hacker Room pour charger la nouvelle cassette disponible, Endless, et tirer sur l'arbre de Noël. Un classement exclusif est mis en place pour montrer aux autres son niveau de compétence pendant les fêtes.

Classement des fêtes de Noël : obtenez des points pour les coups de poing, les esquives, les tirs à la tête, les photos de style et bien plus encore - et voyez comment vous vous battez contre vos amis et vos ennemis !