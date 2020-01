Switch : même avec les PS5 et Xbox Series X, la console peut continuer d'exister, d'après un développeur tiers

Avec la Switch, les joueurs ont évidemment droit à des exclusivités signées Nintendo, mais également de nombreux portages de titres sortis sur PS4 et Xbox One. Bon, comme la console nipponne n'est pas aussi puissante, il ne faut pas regarder les graphismes de trop près, mais dans l'ensemble, c'est très plaisant.

Sauf qu'en fin d'année arriveront sur le marché les PlayStation 5 et Xbox Series X, et les prochains jeux multiplateformes seront développés pour ces machines. Alors quid de la Switch ? Serait-ce la fin de la console ? Eh bien non, du moins pas d'après Ruud van de Moosdijk, vice-président d'Engine Software qui s'est entretenu avec Nintendo Everything :

À mon avis, la Nintendo Switch, comme la Wii auparavant, existe dans sa propre dimension sur le marché et continuera de bien fonctionner même lorsque la PS5 et la Xbox Series X seront sorties. Comme tant de fois auparavant, les consoles de Nintendo ont leur propre spécificité qui ne dépend pas du processeur le plus rapide ou de la plus grande mémoire. C'est pourquoi je souris toujours quand j'entends quelqu'un dire que Nintendo est fini.

Engine Software est pour rappel à l'origine de plusieurs portages sur Switch comme Ni no kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste, Into the Breach, The Escapist 2 ou encore Little Nightmares: Complete Edition, des titres très bien adaptés à la console de salon portable. Et d'après Ruud van de Moosdijk, Nintendo propose des outils de développement idéals pour porter des titres sur Switch, alors si les studios sont doués, nous devrions encore avoir droit à des portages à l'avenir.