Sword Art Online: Alicization Lycoris nous plonge dans l'Underworld avec sa bande-annonce de lancement

La fin de semaine va être chargée pour les fans de Sword Art Online. En effet, l'anime va enfin reprendre avec la diffusion du dernier cour d'Alicization: War of Underworld, tandis que le jeu Alicization Lycoris va lui débarquer sur console et PC. Nous avons pu apprécier sa cinématique d'introduction vendredi dernier, place désormais à la bande-annonce de lancement, diffusée ce dimanche dans le cadre d'un livestream de Dengeki PlayStation. Eh oui, l'accès βeater's Player de l'édition Deluxe japonaise est actif, comme annoncé sur Twitter, permettant de télécharger le jeu en amont et d'y jouer en partie en avance, il fallait donc fêter ça.

La menace inédite planant sur l'Underworld se montre davantage alors que la Cathédrale Centrale de l'Église de l'Axiome est prise d'assaut par une étrange entité végétale ayant planté ses racines aux alentours, le tout orchestré par Hassilian. Pour le reste, nous retrouvons des scènes déjà vues jusqu'à présent avec Kirito, Alice et Eugeo, les environnements divers et variés de ce monde virtuel ainsi que sa faune, tout un tas d'activités auxquelles nous pourrons nous adonner, dont les combats, et différentes scènes de l'aventure qui s'annonce bien épique.

Par ailleurs, vous pouvez retrouver ci-dessous la rediffusion du live dont nous vous parlions plus haut, qui permet d'avoir un nouvel aperçu du gameplay à partir de 55:55 avec du multijoueur (4 joueurs et autant de PNJ), un affrontement contre une « bête divine » ou encore plusieurs minutes où le seiyū d'Eugeo, Nobunaga Shimazaki, prend la manette. Autres éléments intéressants, il sera possible de convertir nos schémas d'attaque pour en faire des IA à octroyer à plus de 300 PNJ, et le système de transmogrification est montré.

Enfin, le compte à rebours suit son cours et nous permet de voir en action Scheta et Fanatio.

La date de sortie de Sword Art Online: Alicization Lycoris est fixée au 10 juillet par chez nous, sur PS4, Xbox One et PC. Si l'aventure vous tente, vous pouvez encore le précommander sur Amazon à 57,49 € ou à la Fnac au prix de 59,99 € avec 10 € ajoutés sur votre compte de fidélité.