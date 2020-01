Sword Art Online: Fatal Bullet, une démo sur Switch et du contenu gratuit pour tous à venir prochainement

Dengeki PlayStation a tenu un livestream pour la nouvelle année, dédié à Sword Art Online. Des nouvelles des jeux y ont été données, à commencer par Sword Art Online: Fatal Bullet, toujours soutenu par Bandai Namco.

Pour commencer, les possesseurs d'une Switch désireux de se faire une idée avant de passer à la caisse pourront bientôt profiter d'une démo qui sera ajoutée à l'eShop au début du mois de février, sans doute la même que sur PS4 et Xbox One. Le jeu est pour rappel disponible sur la console de Nintendo depuis cet été.

L'autre information du jour concerne toutes les versions, qui recevront prochainement la mise à jour d'hiver déjà promise depuis octobre. Quand exactement ? Eh bien, là encore, ce sera au début du mois de février. Elle ajoutera gratuitement du contenu en lien avec Alicization, avec des costumes pour que notre avatar ressemble à Ronye Arabel et Tiese Shtolienen, la tenue du vil Chudelkin et celles de Chevalier Intègre portées par Alice et Eugeo. Sinon, il y aura également des armes dorées et deux sabres ressemblant à l'Épée à la Rose bleue et l'Épée du Ciel Nocturne.

Il ne reste plus qu'à connaître la date, wait & see comme toujours.