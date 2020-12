Synth Riders : « Power-Ups », une mise à jour gratuite qui apporte un délire du style Kart Racing en multijoueur, et du Muse annoncé !

Synth Riders est un jeu de rythme en VR de danse freestyle qui, en plus de la playlist officielle, permet de mettre ses propres morceaux, offre un mode multijoueur jusqu'à 10 joueurs et un chat intégré. Depuis le lancement, il a reçu de nombreuses mises à jour et celle-ci vient encore gratuitement grossir les fonctionnalités. Pour fêter cette sortie, les développeurs ont invité certains créateurs appréciés de la communauté à particper au trailer de lancement ci-dessous.

Les « Power-Ups » sont un ensemble d'effets spéciaux que les joueurs peuvent collecter et envoyer à d'autres pour inverser le cours de la partie. L'arsenal actuellement disponible se compose de deux boosts et de sept attaques, dont « Embiggen » qui transformera les notes en ballons de plage, « Warp » qui les fera s'approcher à une vitesse impossible, et une flotte « d'envahisseurs » qui ciblent le joueur avec des projectiles. Ils peuvent s'additionner, ce qui donne des combinaisons tordues qui mettent vraiment à l'épreuve la capacité des joueurs à suivre la chanson !

« Les Power-Ups ont fait sourire et rire toute notre équipe pendant les tests et nous sommes ravis de les partager enfin avec toute notre communauté ! Nous espérons que nos joueurs auront beaucoup de rires et des moments inoubliables en jouant au multijoueur Synth Riders avec leurs amis et leur famille. » - Abraham Aguero Benzecri - Directeur créatif

La mise à jour « Power-Ups » est déjà disponible gratuitement dans le multijoueur de Synth Riders sur Steam (21,99 €), Oculus Quest (cross-buy Rift/Quest à 24,99 €) et Viveport (16,49 €). Le prochain DLC « Synthwave Essentials 2 Music Pack feat. Muse » sera, lui, lancé le 14 janvier 2021. À noter que sur Steam, le pack Perfect Hit VR Bundle contient Eleven Table Tennis, Thrill of the Fight et Synth Riders, trois excellents jeux VR, qui, via ce pack, vous font économiser 20 % sur l'ensemble.