Synthetik Ultimate : le jeu de tir tactique de Flow Fire Games arrive sur consoles

Sorti le 16 mars 2018 sur PC via Steam et GOG, Synthetik arrive bientôt sur les consoles de salon. Ce dernier est un jeu d’action et de tir indépendant développé par Flow Fire Games et édité par Whisper Games. Vous devrez débarrasser le monde d’une invasion de machines, le tout avec un arsenal varié se composant de plusieurs armes et améliorations.

Synthetik: Ultimate est donc attendu sur Xbox One et Nintendo Switch pour le 16 décembre prochain. La version PlayStation 4 arrivera plus tard. Synthetik: Ultimate disposera de tout le contenu qui a été ajouté sur la version PC en plus de la nouvelle extension Ultimate Edition. Cette dernière comprendra de nouvelles escouades t cinématiques, et bien plus encore. Notez que l'Ultimate Edition sera également disponible sur PC gratuitement. Alexander Luck, cofondateur de Flow Fire Games, a affirmé que Synthetik s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires sur PC et que des consoles comme la Xbox One ou la PS4 sont des machines de choix pour les jeux d’action.

2020 a été une bonne année pour nous avec plus de 200 000 exemplaires de Synthetik vendus sur PC en seulement un an, et nous espérons que 2021 sera une année encore plus excitante. Nous dévoilerons plus d’informations à ce sujet très bientôt ! Pour célébrer ça, nous avons préparé un pack pour Noël et les fêtes de fin d’année avec la sortie de l’extension Ultimate Edition pour Synthetik: Legion Rising sur PC et son arrivée sur consoles également avec Synthetik: Ultimate!

Nous pensons que la Nintendo Switch, la Xbox One et la PlayStation 4 sont toutes d'excellentes plateformes pour les jeux d'action, et notre mission est d'offrir à ces joueurs une expérience de tir rapide avec la pureté de l'action que l'on retrouve dans les titres old-school, combinée à la rejouabilité d'un roguelike moderne.