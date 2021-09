Tales of Arise : déjà un million de copies vendues à travers le monde et retour sur le trailer de lancement

Cela va bientôt faire une semaine que Tales of Arise est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, de sortie le 10 septembre dernier. Le succès a visiblement été au rendez-vous puisque Bandai Namco a annoncé ce matin que plus d'un million de copies ont d'ores et déjà été écoulées à travers le monde, faisant de cet épisode celui qui s'est le plus vite vendu. Et au total, la licence a également dépassé les 25 millions d'exemplaires ayant trouvé preneur, un sacré cap après bientôt 26 ans.

À cette occasion, une illustration inédite d'Alphen et Shionne a été partagée, visible dans la vidéo ci-dessus, en plus de la déclaration suivante :

« Nous sommes très fiers et humbles de voir les retours sur Tales of Arise des fans et des nouveaux venus qui découvrent la franchise », a déclaré Yusuke Tomizawa, producteur sur Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment Inc. « Notre objectif, avec ce titre, était d'ouvrir la franchise au plus grand nombre de joueurs possible tout en conservant l'ADN de Tales of et le caractère unique qui a permis à la franchise de rester forte depuis plus de 25 ans. Nous tenons à remercier tous les joueurs pour leur soutien. »

Sinon, une excitante bande-annonce de lancement riche en séquences inédites (et potentiellement remplie de spoils) avait été diffusée, de même qu'une vidéo résumant ce à quoi vous pouvez vous attendre en jeu.

