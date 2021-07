Tales of Arise : la sublime cinématique d'introduction du jeu signée ufotable dévoilée

Après nous avoir présenté en vidéo les deux personnages principaux de Tales of Arise que sont Alphen et Shionne, Bandai Namco nous a teasé ces derniers jours avec quelques plans issus de la cinématique d'introduction du jeu, une fois de plus réalisée par ufotable, qui devait être diffusée ce lundi à 16h00 pile. Elle n'a pas été en retard, loin de là, puisqu'elle a même pu être vue auparavant au cours d'un live que vous pouvez revoir en fin d'article, du gameplay y ayant été diffusé.

Toute la bande que nous contrôlerons est à l'honneur, qui est pour rappel composée d'Alphen, Shionne, Rinwell, Law, Dohalim, Kisara et de la mascotte Hootle. Entre éléments du background de chacun et de belles phases d'action, nous en prenons plein la vue. Le duo principal de protagonistes est lui bien prédominant ce qui est normal. Vous noterez d'ailleurs que l'orbe duquel Alphen tire l'épée enflammée par l'intermédiaire de Shionne fait partie d'un lot de cinq reliques visiblement élémentaires. Trois autres personnages qui devraient jouer un rôle d'antagonistes dans l'intrigue sont aussi mis en avant, le Chevalier Noir en tête, qui croisera le fer avec notre héros. Et si vous êtes curieux, la chanson utilisée comme thème se nomme Hibana et est interprétée par le groupe Kankaku Piero.

Au passage, un carnet des développeurs centré sur les combats et les personnages a été diffusé récemment, à retrouver ci-dessous.

La date de sortie de Tales of Arise est fixée au 10 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, l'attente ne sera plus très longue avant de le découvrir. Vous pouvez précommander votre copie sur Amazon à partir de 54,99 €.