Tchia : le jeu d'aventure tropicale à la Zelda annoncé sur Switch, une grosse mise à jour gratuite lancée pour tous

Awaceb a lancé l'année dernière Tchia, un jeu d'aventure en monde ouvert qui laisse place à l'exploration et qui rappelle évidemment les deux derniers The Legend of Zelda, mais sur un archipel tropical coloré. Un titre disponible sur PlayStation 4, PS5 et PC via l'Epic Games Store, mais l'aventure est loin d'être terminée pour le Jeu le plus impactant aux Game Awards 2023.

Tchia est disponible depuis aujourd'hui sur Steam, les joueurs boudant l'EGS vont enfin pouvoir mettre les mains dessus et même découvrir du contenu inédit, comme une mélodie pour invoquer de la nourriture et un bateau, des cosmétiques aléatoires, un mode Acrobate pour parcourir de longues distances, la possibilité de tirer des boules enflammées avec le lance-pierre ou encore un bateau rapide. Bien évidemment, tout cela est également rajouté sur PlayStation et l'Epic Games Store via une mise à jour gratuite.

Mais surtout, Awaceb annonce que Tchia sortira sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2024 ! Il faudra cependant patienter encore un peu pour découvrir la date de sortie précise, mais vous pouvez déjà retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

