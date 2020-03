Teamfight Tactics : une date de sortie sur iOS et Android pour l'auto battler League of Legends

L'univers de League of Legends est en pleine expansion, avec notamment le jeu de cartes Legends of Runeterra déjà disponible sur PC et en approche sur mobiles. Smartphones et tablettes auront du grain à moudre ces prochains jours avec l'arrivée de Teamfight Tactics, le stand-alone tiré du mode Combat Tactique de LoL.

Ce jeu de genre auto battler, semblable à Auto Chess et Dota Underlords, propose des parties stratégiques en plusieurs manches opposant huit joueurs sur un terrain resserré. Le joueur n'a que peu d'influence sur le cours du jeu, mais le choix des personnages qu'il envoie sur le terrain donne une dimension très tactique à l'expérience.

Teamfight Tactics est disponible sur PC depuis quelques mois, et les versions iOS et Android promises vont enfin pointer le bout de leur nez. C'est le 24 mars qu'il arrivera sur l'App Store et le Google Play Store, où il sera bien évidemment gratuit. Le titre sera jouable en cross-play, avec une progression partagée sur tous vos appareils en liant votre compte : pratique pour conserver les Boum, plateaux et petites légendes débloqués au fil des saisons. D'ailleurs, le contenu de la saison Galaxies est disponible dès maintenant, avec un pass gratuit et une version payante Galaxies+ donnant accès à encore plus de bonus.