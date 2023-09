Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, un jeu Tortues Ninja adapté du film par un studio habitué des titres médiocres

Les Tortues Ninja sont toujours aussi populaires, et les jeux vidéo continuent d'affluer. Ces derniers mois, nous avons l'excellent beat'em all rétro Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, la compilation de vieux titres Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection et un prometteur Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin a été teasé.

Mais c'est loin d'être terminé, Outright Games vient de dévoiler aujourd'hui Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, directement adapté du récent film d'animation Ninja Turtles: Teenage Years. Le jeu prendra place plusieurs mois après les évènements du film et mettra d'incarner les Tortues Ninja à New York, dans un style graphique basé sur celui du film, comme le prouve le premier concept art ci-dessus. Si vous ne connaissez pas Outright Games, c'est un studio habitué des adaptations de films en jeux vidéo , avec un résultat souvent assez moyen. Il a déjà dans son catalogue des jeux Jumanji, Peppa Pig, DC Justice League, Star Trek, PAW Patrol : La Pat' Patrouille, Dragons, Hôtel Transylvanie et prochainement Le Grinch ou encore Baby Shark.

Croisons quand même les doigts pour que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem soit une bonne surprise. Le jeu est attendu en 2024 sur PC et consoles, sans précisions. D'ici là, vous pouvez précommander Ninja Turtles: Teenage Years en Blu-ray à 24,99 € sur Amazon.