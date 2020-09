Tekken 7 : Kunimitsu officialisée dans le Season Pass 4, un autre combattant mystère attendu en 2021

C'est ce samedi 26 septembre qu'a lieu le Tekken Online Challenge US East et c'est cet évènement qu'a choisi Bandai Namco pour refaire parler de la Saison 4 de son jeu de combat. En effet, après l'arrivée de Fahkumram en début d'année, un Season Pass 4 a été annoncé cet été lors de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable, avec un simple teasing pour le prochain personnage, que nous pensions être Kunimitsu. Eh bien... c'est le cas, et son annonce a fuité bien des heures avant son officialisation à cause de la branche brésilienne de l'éditeur.

Cette experte en ninjutsu va donc faire son « retour » d'ici la fin de l'année avec l'arène Vermilion Gates... sauf qu'il ne s'agira pas de l'originale, mais de sa fille ! Elle sera suivie en 2021 par un autre combattant et un autre stage, tous les deux restant pour l'heure bien mystérieux. Sinon, cette Saison 4 apportera gratuitement pour tous les joueurs de nouveaux coups pour chaque membre du roster, une actualisation de l'UI, un système de classement revu avec au sommet le rang Tekken God Omega, les Tekken Prowess et des améliorations pour le jeu en ligne. Et... c'est tout, cela fait assez peu par rapport aux années précédentes, sans doute un signe que le prochain épisode est déjà en chemin, sans compter la crise sanitaire qui a pu affecter les plans des développeurs.

Enfin, nous apprenons également que Tekken 7 a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et 50 millions pour l'ensemble de la licence.

TEKKEN7 had achieved Over 6 million sales !

We recorded Over 50 million copies sales for the series.



鉄拳7が600万枚超を達成し、シリーズ累計は5000万枚超となりました。まだまだダウンロード販売が伸びています。

記念イラストを公開!#TEKKEN7 #TEKKEN #鉄拳7 #鉄拳 pic.twitter.com/U30ZPUg9tN — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) September 27, 2020

