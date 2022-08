Tekken 7 : une mise à jour et les finales du Tekken World Tour 2022 datées dans une vidéo finissant par un mystérieux teaser, pour Tekken 8 ?

L'EVO 2022 a évidemment été le cadre d'annonces concernant diverses licences de versus fighting, et nous pouvons clairement dire que SNK a remporté haut la main la victoire sur ce terrain en officialisant le retour de Fatal Fury (Garou). Du côté de Bandai Namco, même si Dragon Ball FighterZ va avoir droit à des versions PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que du rollback netcode, les fans attendaient surtout de premiers signes concrets concernant l'avenir de la licence Tekken. Rien de plus normal quand à côté Capcom va sortir son Street Fighter 6 l'an prochain. Eh bien... nous avons droit à ce qui peut s'apparenter à un teaser, reste à savoir de quoi...

En effet, l'éditeur a diffusé une vidéo annonçant les dates des finales du Tekken World Tour 2022, qui auront lieu à Amsterdam les 4 et 5 février 2023. D'ici là, Tekken 7 va bénéficier d'une mise à jour d'équilibrage et de nouvelles tactiques à compter du 17 août prochain.

Mais le plus étonnant, c'est bien le teaser présent à la toute fin, montrant d'abord la scène de fin de Kazuya Mishima dans Tekken premier du nom, qui jette le corps de Heihachi du haut d'une falaise puis regarde l'écran avec une expression faciale à mourir de rire (le jeu est paru en 1995 sur PlayStation après tout). Sauf que l'écran ne reste pas figé sur cette étonnante vision, mais bascule alors sur un modèle 3D tout ce qu'il y a de plus moderne et réaliste de Kazuya, qui inspire bien plus la crainte avec son œil gauche brillant d'une lueur rouge liée au gène Devil.

Rien de plus si ce n'est le message nous demandant de nous tenir prêts : « Get ready ». OK, mais prêt pour quoi ? Est-ce là le premier teaser de Tekken 8 ou bien bien Bandai Namco compte-t-il effectuer un remake de Tekken 1 ? Même si ce n'est pas le cas pour Las Vegas, la vidéo est parue au Japon et en Europe ce 8 août, ceux voulant y voir une corrélation peuvent donc s'en donner à cœur joie. Vous remarquerez au passage que l'annonce des 9 millions d'unités de Tekken 7 écoulées était accompagnée d'un artwork de Kazuya...

