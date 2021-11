Tekken 7 : des Originals Edition et Definitive Edition numériques bien chères sont de sortie

Il y a quelques semaines, Bandai Namco Games a annoncé la sortie en physique de Tekken 7: Legendary Edition. Nous avions eu la surprise d'apprendre que cette version ne comprendrait que 8 personnages supplémentaires, tous revenants des précédents épisodes : Armor King, Anna, Marduk, Julia, Lei, Zafina, Ganryu et Kunimitsu.

L'éditeur avait en réalité d'autres éditions spéciales sous le coude, à destination exclusive des plateformes de téléchargement. Il y aura d'un côté Tekken 7: Originals Edition à 89,99 € sur PC et 99,99 € sur PS4/Xbox One, comprenant le DLC 13 permettant d'afficher les données de frame et 12 combattants additionnels :

Le personnage bonus : Eliza ;

Anna Williams ;

Lei Wulong ;

Craig Marduk ;

Armor King ;

Julia Chang ;

Zafina ;

Ganryu ;

Leroy Smith ;

Fahkumram ;

Kunimitsu ;

Lidia Sobieska.

Le coffret numérique ultime sera Tekken 7: Definitive Edition, quoi renferma tout bonnement le jeu et l'intégralité des Season Pass pour 109,99 € sur ordinateur personnel et 119,99 € sur consoles :

Le jeu complet Tekken 7 ;

Le personnage bonus : Eliza ;

Tous les Season Pass 1 à 4 et leurs bonus ci-dessous :

Season Pass 1 :



Le mode Tekken Bowl ultime et des costumes supplémentaires ;





2 personnages invités : Geese Howard et Noctis Lucis Caelum ;





Un bonus (Lot personnalisation).



Season Pass 2 :



4 personnages de retour : Anna Williams, Lei Wulong, Craig Marduk et Julia Chang ;





Le personnage : Armor King ;





Le personnage de The Walking Dead : Negan ;





Un bonus (Lot personnalisation).



Season Pass 3 :



2 personnages de retour : Zafina et Ganryu ;





2 personnages originaux : Leroy Smith et Fahkumram ;





L'Affichage des données de frames (fonctionnalité) ;





Le niveau : Cave of Enlightenment ;





Un bonus (Lot personnalisation).



Season Pass 4 :



Le personnage : Kunimitsu ;





Le personnage original : Lidia Sobieska ;





2 niveaux : Vermillion Gates et Island Paradise ;





Un bonus (Lot personnalisation).

Le tout est de sortie aujourd'hui sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam. Tekken 7 dans sa version basique est sinon disponible à partir de 16,99 € sur Amazon.fr.

