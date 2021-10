Tekken 7: Legendary Edition, une nouvelle édition physique annoncée et datée sur PS4 et Xbox One

Il est désormais clair que Tekken 7 ne recevra plus de contenu inédit après 4 Season Pass et tout autant d'années de bons et loyaux services, lui qui culmine à plus de 7 millions de copies vendues à travers le monde, une donnée datant d'avril dernier et qui a donc sans doute bien évolué depuis. Bandai Namco lui offre désormais une sorte de baroud d'honneur pour les amateurs de jeux au format physique qui n'auraient toujours pas craqué ou qui souhaiteraient se procurer une édition un peu plus complète que celle actuellement commercialisée.

Comme annoncé sur les réseaux sociaux, nous allons pouvoir nous procurer Tekken 7: Legendary Edition sur PS4 et Xbox One à compter du 12 novembre, une édition qui inclura le jeu de base et 8 personnages sortis en DLC, déjà jouables dans de précédents épisodes. Oui, rien qu'en voyant l'aperçu de la jaquette, vous comprenez que cette version est un peu bancale, puisqu'elle n'inclura donc pas tous les ajouts des Season Pass, mais seulement quelques combattants piochés parmi eux...

En plus du roster de base, nous y trouverons donc Armor King, Anna, Marduk, Julia, Lei, Zafina, Ganryu et Kunimitsu (ce n'était pas vraiment elle dans les autres jeux, mais passons...). Il manque donc toutes les collaborations et les nouveaux venus créés pour Tekken 7, à savoir Geese Howard (Fatal Fury), Noctis (FFXV), Negan (The Walking Dead), Leroy Smith, Fahkumram, Lidia Sobieska et même Eliza, qui faisait office de bonus de précommande.

Certaines boutiques la proposeront au prix de 29,99 €, mais pas sûr que la démarche soit réellement intéressante au final. Dans tout ça, de nombreux joueurs attendent eux un patch next-gen qui permettrait de jouer dans de meilleures conditions... L'édition actuelle de Tekken 7 est sinon vendue 16,99 € par Amazon.

