Tell Me Why : deux premières séquences de gameplay pour le nouveau Dontnod

Dontnod Entertainment a plusieurs projets dans ses cartons après Life is Strange 2, dont un Twin Mirror qui a ressurgi sur la scène médiatique le mois dernier. Mais son prochain titre, c'est bien Tell Me Why, une nouvelle aventure épisodique pour le moment exclusivement prévue sur PC et Xbox One.

We just shared a brand-new clip from the beginning of Tell Me Why on Microsoft's #PRIDE2020 stream! In case you couldn't make it, here's the moment where the Ronan twins reunite after living apart for ten years. Publiée par Tell Me Why sur Samedi 27 juin 2020



Elle avait été révélée au X019, nous laissant le temps de découvrir son duo de héros formé de deux jumeaux, Tyler et Alyson Ronan. Tyler est un jeune homme transgenre et sera tout simplement le premier protagoniste d'un jeu vidéo à avoir cette caractéristique. L'histoire tournera autour des retrouvailles de cette fratrie alors que le frère et la sœur tentent de percer les mystères de leur jeunesse dans leur ville natale d'Alaska.

À l'occasion d'un stream pour la Pride il y a quelques jours, l'éditeur Microsoft a dévoilé deux premières séquences de gameplay de cette aventure encore très mystérieuse. La première nous permet justement de découvrir la première interaction du duo après dix ans de séparation, et la seconde les montre face à leur maison d'enfance.

We've got one last sneak peek to share from the Microsoft #PRIDE2020 panel! What mysteries will the Ronan twins uncover when they return to their childhood home? ✨ Publiée par Tell Me Why sur Mardi 30 juin 2020



Pour ce qui est des mécaniques de jeu pures, il faudra repasser. Tell Me Why n'a pas encore de date de sortie précise, mais il sortira en trois épisodes à partir de cet été. En attendant, Life is Strange 2 peut être acheté à partir de 29,99 € à la Fnac.