TGS 2022 : Operation Wolf Returns: First Mission, Microids fait revivre le rail-shooter de Taito

Certains se souviennent peut-être d'Operation Wolf, un jeu de tir au pistolet sorti sur bornes d'arcade en 1987. Le titre était développé et édité par Taito et proposait un gameplay de rail-shooter à défilement horizontal. Il a été porté sur un tas de machines de l'époque, mais il va avoir droit à une seconde jeunesse.

Microids profite du Tokyo Game Show 2022 pour dévoiler Operation Wolf Returns: First Mission, remake du jeu de tir développé par le studio français Virtuallyz Gaming. Cette version bénéficiera d'une nouvelle direction artistique et nous replongera dans la peau d'un soldat envoyé en Amérique du Sud pour libérer des prisonniers et affronter le Général Viper, qui conçoit une arme surpuissante. Un pitch qui sent bon le film d'action musclé des années 80 ! Operation Wolf Returns: First Mission proposera une campagne jouable en solo ou à deux joueurs en local, voici quelques points clés à retenir :

Le retour du jeu d'action culte sorti en Arcade en 1987 ;

Nouvelle direction artistique ;

Un gameplay entièrement tourné vers une action non-stop ;

Une campagne jouable seul ou à deux joueurs ;

Mode Survie (affrontement de vagues d'ennemis) ;

Un arsenal d'armes variées (Uzi, fusil à pompe, lance-grenades...) ;

L'ajout d'un leaderboard.

Operation Wolf Returns: First Mission est attendu dans le courant de l'automne 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Microids éditera une version physique Day One sur PlayStation et Switch, déjà disponible en précommande contre 39,99 € sur Amazon, et une version VR pour le Meta Quest 2 est déjà annoncée pour 2023.