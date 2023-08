The Crew Motorfest déjà prêt pour le départ

Ivory Tower et Ubisoft seront de retour le mois prochain avec The Crew Motorfest, un jeu de course en monde ouvert au gameplay arcade qui nous fera voyager jusqu'à Hawaï, sur l'île d'O'ahu. Les fans du genre sont évidemment impatients de mettre les mains sur ce troisième opus de la franchise.

Et bonne nouvelle, il n'y aura aucun retard. Ivory Tower et Ubisoft ont annoncé cette semaine que The Crew Motorfest est gold, le développement est terminé et le départ de la course aura bien lieu le 14 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une course qui promet d'ailleurs d'être longue, les développeurs ont déjà teasé le contenu des premières saisons, les joueurs ne lâcheront pas le volant un instant pendant les mois qui suivront la sortie.

Si The Crew Motorfest vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander à 51,99 € sur Amazon.

