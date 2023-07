PREVIEW The Crew Motorfest : vers de nouveaux horizons ?

Après deux premiers volets sympathiques, Ubisoft et Ivory Tower seront prochainement de retour avec The Crew Motorfest, un nouveau jeu de course arcade avec des bolides en tout genre. Un titre très attendu par les amateurs du genre, qui devrait faire évoluer la formule, et nous avons justement pu en avoir un aperçu lors d’une longue session récemment, via Parsec.

Des sensations de vitesse et de liberté jouissives.

Nous avons en effet passé quelques heures sur Oahu (comme Test Drive Unlimited), une île d’Hawaï évidemment revisitée pour proposer un terrain de jeu en monde ouvert, sur lequel le but est de foncer à vive allure sur terre, en mer et même dans les airs. Manette en main, nous avons donc exploré quelques routes de l’île, l’occasion de vite découvrir que les sensations de conduite sont dans la pure lignée de la franchise The Crew : c’est ultra arcade, facile à prendre en main et les sensations sont immédiates, le pilote virtuel fait chauffer le moteur et atteint des vitesses impressionnantes en quelques secondes, ça glisse et ça dérape, ça double évidemment, jusqu’à la ligne d’arrivée. Si la part belle est faite aux voitures, il est également possible de piloter des motos, mais aussi des bateaux et des avions, et de changer de type de véhicule à la volée.

Des sensations de conduite grisantes pendant les courses, mais également en dehors, car The Crew Motorfest nous permet de quitter l’asphalte pour explorer les recoins d’Oahu librement. Un monde ouvert qui n’est évidemment pas sans rappeler les Forza Horizon de Playground Games, avec le même sens du détail dans les environnements et les biomes variés, même sur une carte relativement restreinte. Et pour varier ces plaisirs, les développeurs ont créé les playlists, des courses avec des véhicules précis pour se lancer dans des courses folles. Nous retrouvons par exemple une playlist dédiée aux Porsche 911 (et il y en a des tas), aux voitures japonaises pour des virées urbaines, aux bolides électriques ou encore aux véhicules rétro, couvrant plusieurs générations avec des modèles cultes pour sillonner les différentes zones de l'île. De quoi découvrir des tracés et des voitures très nombreuses, offrant des sensations de vitesse et de liberté jouissives.

Et ces playlists, ce ne sont que les amuse-bouches de The Crew Motorfest, elles sont là pour nous introduire à Oahu et aux véhicules (plus de 500), avant de débloquer un nouveau secteur end game. Une sorte de hub multijoueur et communautaire pour se lancer dans des défis, surtout des épreuves hebdomadaires pour faire grimper sa réputation et devenir un pilote Legend, de quoi assurer une durée de vie conséquente pendant des mois et des mois.

Nos premières impressions : Vivement ! Ce premier aperçu de The Crew Motorfest nous a pleinement convaincu, et comme avec tous les jeux de course en monde ouvert, nous n'attendons qu'une seule chose : mettre la main sur la version finale pour explorer Oahu avec tous les bolides disponibles pendant des heures et des heures. Le contenu s'annonce conséquent, le plaisir de conduite est déjà là, le titre d'Ubisoft et Ivory Tower s'annonce comme un incontournable pour les amateurs du genre, et une excellente alternative aux Forza Horizon.

