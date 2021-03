The Day Before : une courte vidéo de gameplay dévoilée, mais ce n'est pas The Division

En début d'année, MyTona et Fntastic ont dévoilé The Day Before, un jeu de survie massivement multijoueur se déroulant dans un monde post-apocalyptique, qui n'est pas sans rappeler la franchise The Division. Et les similitudes avec la licence d'Ubisoft sont encore plus flagrantes dans cette petite vidéo de gameplay :

Dans le cadre de son Fan Fest 2021, IGN a en effet partagé une séquence de The Day Before, débutant dans une maison puis dans la rue, l'occasion d'admirer les jolis graphismes du MMO. Mais rapidement, la situation devient explosive, le joueur doit se cacher derrière des voitures abandonnées et répliquer avec des armes pour survivre, avant de terminer par une exécution plutôt crue, qui rappelle ici The Last of Us, d'autant que le titre inclura également des ennemis infectés.

The Day Before est attendu dans le courant du second trimestre 2021 sur PC, si Ubisoft ne lance pas un procès pour plagiat d'ici là...