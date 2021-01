The Elder Scrolls Online : la date de révélation de l'extension Les Portes d'Oblivion repoussée... à cause de Joe Biden

The Elder Scrolls Online enchaîne les extensions majeures et mineures depuis 2014, et il n'a pas prévu de s'arrêter pour le moment. Il nous a d'ailleurs donné rendez-vous début 2021 pour découvrir Les Portes d'Oblivion, une aventure qui devrait faire régner le chaos sur Tamriel, à en croire le premier teaser.

Nous devions en apprendre plus sur le DLC le 21 janvier 2021 à 23h00 avec une présentation en live, mais Bethesda et Zenimax en ont décidé autrement. Le direct a été repoussé au mardi 26 janvier à 23h00 heure française sur Twitch, à cause d'une raison inattendue : l'investiture présidentielle américaine, qui intronisera Joe Biden le 20 janvier. Autant vous l'avouer, sachant que les deux évènements se déroulent avec plusieurs heures d'écart, et que nous connaissions la date de l'Inauguration Day depuis longtemps, nous ne comprenons pas trop cette décision : les développeurs craignent-ils des remous médiatiques de longue durée, dans la lignée de l'invasion du Capitole au début du mois ?

L'Investiture présidentielle américaine ayant lieu le 20 janvier, nous avons décalé notre évènement de révélation mondiale des Portes d'Oblivion du jeudi 21 janvier au mardi 26 janvier à 23h00 (heure française). L’évènement mondial de révélation de The Elder Scrolls Online pour 2021 sera diffusé sur Twitch.tv/Bethesda_FR le mardi 26 janvier à 23h00 (heure française). Le directeur de ZeniMax Online Studio, Matt Firor, et le vice-président senior de Bethesda Softwork chargé du marketing et de la communication, Pete Hines, présenteront le Chapitre de 2021 et notre aventure de l’année, déjà entraperçue aux Game Awards.

Après que des évènements en ligne aient été repoussés en raison du mouvement Black Lives Matter en juin dernier, force est de constater que l'actualité politique étasunienne a un vrai impact sur l'industrie vidéoludique occidentale. Si vous voulez rattraper le train TESO en marche, l'édition Tamriel Unlimited est disponible à partir de 5,60 € sur Amazon.fr.