The Elder Scrolls Online prendra le large avec son prochain Chapitre, une cinématique teaser et une date pour le découvrir

L'année 2021 a été l'occasion pour The Elder Scrolls Online de renouer avec Cyrodiil à travers la saga Les Portes d'Oblivion, tout en débarquant pleinement sur la nouvelle génération de consoles, avec des performances améliorées pour tout le monde depuis cet été. Les joueurs du MMORPG de ZeniMax Online Studios ont ainsi pu découvrir les packs Flames of Ambition, Waking Flame et Deadlands, ainsi que l'extension Blackwood (vendue 36,96 € sur Amazon), mettant en scène comme antagoniste le terrible Mérunès Dagon. Le studio ne va évidemment pas s'arrêter là et ce même modèle de distribution de contenu va encore se poursuivre en 2022.

Pas de nom pour le moment quant à cette nouvelle aventure annuelle, mais une cinématique teaser qui en montre déjà suffisamment pour en imaginer le thème, et une date pour la découvrir en bonne et due forme. Il faudra donc être devant son écran le jeudi 27 janvier à 21h00, avec un livestream à minima diffusé via Twitch, pour savoir exactement ce qui se cache derrière la promesse d'un « monde inédit et une histoire qui attendait d’être racontée ».

Est-ce que nous nous dirigeons vers l'exploration de Yokuda, la terre d'origine des Rougegardes ? Ou bien une autre île plus modeste et proche dans la Mer abécéenne ? Les navires présents dans la vidéos, tous les trois différents, se dirigent en effet vers l'Ouest, sans doute depuis Haute-Roche ou Lenclume, les possibles zones de jeu de The Elder Scrolls VI. Enrichir le lore de cette partie de Tamriel tout en laissant des indices pour le prochain épisode principal serait plutôt bien joué de la part de Bethesda il faut l'avouer. De plus, l'armure du personnage a de quoi faire penser à un Bréton.

Bref, wait & see en attendant la révélation.