The Falconeer libère The Kraken, sa toute première mise à jour de contenu

Voilà à peine plus d’un mois que le titre de Tomas Sala est sorti et visiblement le créateur n’a pas chômé. Le premier DLC du jeu, The Kraken, est déjà disponible. Une bonne nouvelle qui devient excellente quand l’artisan derrière ce titre nous indique qu’il s’agit d’un contenu gratuit. Tomas Sala et Wired Productions nous ont d’ailleurs fait savoir que ce n’est que le début d’une longue série d’extensions qui continueront à voir le jour tout au long de l’année 2021.

Les plus grandes nouveautés apportées par The Kraken sont sans doute les deux nouvelles villes qui figurent sur la carte. Cartohom est une bourgade qui abrite une guilde de cartographe, tandis que Batis est le refuge d’une entreprise spécialisée dans la récupération d’épaves. Si nous vous racontons cela, c’est que chaque hameau vous donne de nouvelles missions spéciales en rapport avec leur activité.

Cartohom vous permet ainsi de goûter aux missions d’exploration qui vous demandent simplement de partir en éclaireur pour découvrir de nouveaux endroits. Les missions de Batis exigent quant à elles quelques plongeons sous la mer pour récupérer des vaisseaux naufragés, mais aussi des reliques et d’autres trésors sous-marins. Ces objectifs vous font également rencontrer les grandes menaces maritimes de ce monde, y compris le fameux kraken qui donne son nom à ce DLC.

The Kraken comprend aussi une bonne dose d’améliorations inspirées par les retours des joueurs. Ces derniers réclamaient un début de jeu un peu plus dense et ils ont obtenu gain de cause avec trois nouvelles missions de tutoriel. L’IA des ennemis a également été retouchée. Ils sont maintenant capables de réaliser des manœuvres plus sophistiquées, notamment des tonneaux. Dernier ajout notable : les fauconniers ont maintenant accès à un écran supplémentaire qui donne des indications sur les ennemis.

