The Falconeer: Warrior Edition, l'obligatoire portage PS5, PS4 et Switch confirmé, avec une date de sortie et une extension inédite

Développé en solitaire par Tomas Sala, The Falconeer a pourtant de grandes ambitions. Il propose ainsi des combats aériens à dos de faucon, dans un univers fantastique prenant place dans la constellation de la Grande Ursée. Il était sorti en exclusivité temporaire sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC, en day one pour la next-gen, mais personne ne doutait d'un portage sur d'autres plateformes.

C'est aujourd'hui confirmé : le projet arrive sur PS4, PS5 et Switch ! Il sera au passage rebaptisé The Falconeer: Warrior Edition, pour signifier qu'il comprend de base les mises à jour et DLC parus depuis le lancement. Vous pourrez donc profiter de l'expérience centrale, des aventures The Kraken et Atun's Folly déjà déployées, ou du pack de contenu The Hunter. Sa date de sortie est fixée au 5 août 2021, et c'est également à cette date que la prochaine extension, Edge of The World, arrivera sur l'ensemble des plateformes.

Endossez le rôle du Falconeer et volez à travers les cieux sur le dos d'un puissant oiseau de guerre. Découvrez des secrets perdus en mer en rejoignant ou en vous opposant aux différents clans et factions peuplant la Grande Ursée. Servez-vous des multiples classes du Falconeer avec leurs propres stats, armes et oiseaux de guerre, et améliorez-les pour remporter des combats, terminer des quêtes, découvrir des secrets, ou appliquer des mutagènes ou des chants. Utilisez l'énergie et les courants d'air océaniques pour plonger, esquiver, rouler et tourner afin d'obtenir l'avantage.

