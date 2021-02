The King of Fighters 2002 Unlimited Match disponible sur PS4, place à son trailer de lancement, une édition physique annoncée

Si actuellement tous les regards sont tournés vers The King of Fighters XV, avec chaque semaine une vidéo nous présentant l'un de ses combattants jouables, il ne faut pas oublier que SNK a effectué plusieurs annonces pour débuter l'année. En effet, The King of Fighters XIV Ultimate Edition a vu le jour sur PS4 directement après avoir été dévoilé et il nous était alors promis la venue de The King of Fighters 2002 Unlimited Match sur cette même console, avec un simple « prochainement » en guise de date. Surprise, il est disponible depuis quelques heures !

Vous pouvez donc vous procurer The King of Fighters 2002 Unlimited Match sur le PlayStation Store au prix de 14,99 € et ainsi (re)découvrir ce classique du versus fighting avec l'ajout du rollback netcode pour le online. Ce dernier sert pour rappel à réduire les lags, et ses paramètres peuvent être modifiés pour profiter d'une expérience de jeu optimale. En plus, avec ses 66 personnages jouables dont Nameless, ses différentes modes de jeu, la possibilité de revoir les six derniers matchs en ligne, ainsi que des améliorations graphiques et de gameplay (attaques inédites, Desperation Moves pouvant être annulés en MAX Mode et coups ultimes MAX 2 plus simples à sortir), il y a vraiment de quoi se faire plaisir.

Pour autant, si vous préférez les éditions physiques, patience, car l'éditeur nous promet que The King of Fighters 2002 Unlimited Match sortira en boîte au printemps, sans en préciser les modalités. Par exemple, The King of Fighters '98 Ultimate Match avait été édité par Limited Run Games, à voir si ce sera également le cas ou s'il sera tout simplement disponible dans la grande distribution.

