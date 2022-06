The King of Fighters XV accueillera la Team Awakened Orochi en DLC, une sortie surprise de KOF '98 Ultimate Match Final Edition sur PS4 !

C'est une double annonce que nous a réservée SNK concernant la licence The King of Fighters ce mardi. L'éditeur vient en effet de dévoiler la prochaine équipe qui rejoindra le roster de KOF XV en tant que contenu téléchargeable payant et dans le même temps de sortir sans crier gare un portage d'un ancien épisode sur PS4. Le trailer partagé à cette occasion fait donc d'une pierre deux coups, et ce n'est pas innocent.

Ainsi, après la Team Garou en mars et la Team South Town en mai, faisant toutes deux partie du Team Pass 1, c'est au tour de son successeur de se dévoiler. Le Team Pass 2 contiendra comme prévu deux autres équipes de trois combattants, avec pour commencer la Team Awakened Orochi qui paraîtra donc en août. Pour le moment, pas de gameplay de ses membres, qui sont évidemment les mêmes qu'à l'époque, à savoir Orochi Yashiro, Orochi Shermie et Orochi Chris.

Ces personnages étaient centraux à l'intrigue de The King of Fighters '97 et ont ensuite refait leur apparition dans plusieurs autres jeux, dont l'épisode non scénarisé de l'année suivante, qui a eu droit à plusieurs versions améliorées dont la plus récente était disponible sur Steam depuis 2014, The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition. Eh bien, il vient donc d'être annoncé sur PS4 et vous n'aurez pas à patienter pour y jouer puisqu'il est disponible sur le PlayStation Store au prix de 14,99 € comme sa précédente version. Et s'il vous fallait un argument pour repasser à la caisse sur la console de Sony, sachez que du rollback netcode est inclus !

The King of Fighters'98 Ultimate Match Final Edition, version grandement améliorée de KOF '98, l’un des épisodes les plus populaires de la série KOF encore de nos jours, débarque sur PlayStation 4! Basé sur l’iconique KOF '98, KOF '98 UMFE propose un nouveau mode de combat Ultimate Mode ainsi qu’un rééquilibrage de l’ensemble des personnages. En plus de ses modes de combat classiques, KOF '98 UMFE offre par ailleurs une multitude de modes de jeux tels qu’un mode Défi et un mode Entraînement. Ce jeu inclut une fonctionnalité en ligne rollback pour une expérience de jeu en ligne de qualité, des lobbies pouvant accueillir jusqu’à 9 participants ainsi qu’un mode spectateur. De plus, il est possible de visionner à tout moment des matchs précédemment enregistrés automatiquement. Un total de 64 combattants légendaires sont prêts à en découdre dans la version définitive de l’un des épisodes les plus populaires de la série KOF afin de décider qui sera le champion dans KOF '98 UMFE.

Si vous êtes patients, sachez qu'une version physique va également être éditée par Pix'n Love cette année. Trois éditions seront proposées : une standard avec jaquette réversible pour les premières copies, une Collector à 2 500 unités avec un boîtier Neo-Geo, un artbook de 80 pages, 4 lithographies et l'OST (CD et format numérique), et enfin une Deluxe créée à seulement 200 exemplaires, ajoutant à tout cela une plaque en aluminium représentant l'illustration réalisée par Hiroaki Hashimoto. Les précommandes ouvriront ce soir à 17h00 sur le site, des visuels sont disponibles en page suivante.

Pour terminer, sachez que KOF'98 Ultimate Match Final Edition est en promotion sur GOG.com à seulement 4,49 €.