The King of Fighters XV : une date de sortie, des visuels et une bande-annonce de gameplay pour la Team South Town

Cela fait désormais plusieurs mois que The King of Fighters XV est disponible, mais son roster n'a clairement pas fini de grandir. Ainsi, tous les joueurs ont pu obtenir gratuitement Omega Rugal en avril dernier, qui accompagnait l'ajout d'un mode Boss Challenge. Peu avant, les possesseurs du Team Pass 1 avaient pu retrouver les visages familiers de Rock Howard, Gato et B. Jenet, membre de la Team Garou. La suite logique déjà annoncée, c'est donc l'arrivée de Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki de la Team South Town, qui vient donc d'être datée.

C'est donc la semaine prochaine, le mardi 17 mai, que ces trois personnages deviendront jouables, du moins si vous les acheter. Nous découvrons au passage leur gameplay dans cet épisode, avec Billy Kane combattant toujours à l'aide de son santetsukon et de techniques de bojutsu, Ryuji Yamazaki qui... frappe simplement à grands coups de pied et de poing de manière nonchalante, quand il ne succombe pas à ses pulsions meurtrières, et le grand Geese Howard dont le contrôle du chi mêlé aux arts martiaux est toujours aussi redoutable. Pour les fans de ce trio, SNK a même prévu des costumes bonus. Des visuels sont par ailleurs disponibles en page suivante.

Tous les joueurs recevront gratuitement le même jour une mise à jour ajoutant à la DJ Station des musiques de The King of Fighters Neowave, sans plus de précision, ainsi que des ajustements pour tout le roster. Et pour rappel, un Team Pass 2 sortira cet été, avec là encore deux équipes de trois personnages qui sortiront d'ici la fin de l'année.

