The Last of Us : des artworks d'un film d'animation abandonné dévoilés

Vous le savez, l'industrie du divertissement est parfois cruelle, et il arrive que des projets tombent rapidement à l'eau pendant leur préproduction. C'est le cas d'un court-métrage d'animation The Last of Us, qui devait durer une vingtaine de minutes et sortir avant le second volet. Malheureusement, il a été annulé, mais des artworks se sont retrouvés sur la Toile.

Le site Oddfellow a en effet partagé de nombreux dessins conceptuels, rapidement supprimés, sans doute à la demande de Sony ou Naughty Dog. Mais Nerd4.life a quand même réussi à les récupérer et à les partager avec le reste du monde, ils sont à retrouver sur la page suivante. Oddfellow expliquait qu'il s'agissait d'un court-métrage d'animation censé résumer les aventures d'Ellie et Joel dans The Last of Us, pour bien préparer les joueurs à la sortie de The Last of Us Part II. Les artistes se sont notamment inspirés des films d'animation Blade Runner et Animatrix.

Ce court-métrage d'animation ne verra jamais le jour, mais peut-être que Sony prépare avec d'autres artistes un projet similaire en attendant The Last of Us Part II, attendu le 29 mai 2020 sur PS4.

Lire aussi : The Last of Us élu « Jeu de la décennie » par le blog PlayStation, évidemment