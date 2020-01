The Last of Us élu « Jeu de la décennie » par le blog PlayStation, évidemment

Hier, Metacritic dévoilait la liste des dix jeux vidéo qui ont marqué la décennie, et aujourd'hui, c'est au tour du blog PlayStation de faire de même. Et comme il fallait s'en douter, c'est encore une fois The Last of Us qui repart vainqueur.

Le jeu de Naughty Dog remporte ainsi le Trophée Platine, quelle classe, tandis que God of War débloque le Trophée Or. Vient ensuite The Witcher 3: Wild Hunt avec le Trophée Argent, puis enfin Grand Theft Auto V avec un Trophée Bronze. Le blog PlayStation y va de son petit commentaire pour chaque jeu, avant de partager la liste des vingt meilleurs titres de la décennie.

Grand Vainqueur du Trophée Platine



Lorsque nous avons lancé ce sondage, nous avions déjà le sentiment que Joel et Ellie se retrouveraient dans le haut du classement. Il semblerait que les personnages, les drames et l’action macabre de The Last of Us ont laissé une empreinte tellement indélébile sur les joueurs que jeu a reçu plus de 11% des votes, remportant ainsi le trophée Platine du Jeu de la décennie. Vainqueur du Trophée Or



Le voyage légendaire de Kratos a ébloui le monde entier, remportant une vaste série de récompenses en 2018. Aujourd’hui, il brandit fièrement le trophée Or au sommet d’une montagne d’autres jeux incroyables. Vainqueur du Trophée Argent



Nombreux sont les joueurs ayant jeté un vote au Sorceleur, puisque ce dernier a remporté un trophée Argent. Tout comme God of War, Wild Hunt a remporté de nombreuses récompenses l’année de sa sortie, et reste une aventure acclamée de nos jours. Vainqueur du Trophée Bronze



Avec son immense monde ouvert, ses personnages mémorables et une expérience en ligne en perpétuelle expansion, il n’est pas surprenant de voir GTA V arracher le trophée Bronze, terminant ainsi le haut du classement des Jeux de la Décennie. Le Jeu de la Décennie du PlayStation Blog : la liste complète The Last of Us God of War The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief’s End Marvel’s Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2

Il est clair que The Last of Us aura marqué toute une génération de joueurs, en espérant que sa suite fasse de même à sa sortie le 29 mai 2020.