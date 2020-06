The Last of Us Part II fait monter la pression avec une publicité en images de synthèse

Maintenant que le State of Play a fait le point sur ce que nous proposera The Last of Us Part II, nous n'attendons plus qu'une chose : mettre la main dessus. Il ne s'agit désormais plus que d'une question de jours, et Sony Interactive Entertainment déploie alors forcément ses dernières cartouches pour parler du projet.



Le public nord-américain a ainsi pu découvrir ces dernières heures une publicité en images de synthèse pour l'exclusivité PS4. Elle tourne autour du personnage d'Ellie, que nous voyons à la fois pleine d'espoir en train de chanter sur un morceau de guitare et en prise avec des infectés dans des scènes de tension et de violence symptomatiques de ce que nous racontera l'aventure.

La qualité n'est pas optimale, mais SIE devrait probablement en dévoiler une version officielle dans les jours qui viennent sur la Toile, pourquoi pas avec une version longue en sus. Tout devrait aller très vite : la date de sortie de The Last of Us Part II, c'est pour le 19 juin 2020.

