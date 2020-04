The Last of Us Part II : Naughty Dog commente l'affaire des leaks

L'actualité de The Last of Us Part II s'est accélérée ces dernières heures. D'un côté, le titre de Naughty Dog a obtenu une nouvelle date de sortie, le 19 juin 2020, nous laissant enfin savoir quand nous pourrons enfin mettre la main dessus.



De l'autre, il a été victime de sérieux leaks sur des scènes clés du récit, qui ont rapidement tourné sur la Toile. L'affaire est grave, alors que les rumeurs veulent qu'un ancien employé en conflit avec Naughty Dog soit à l'origine de la fuite. Le studio ne confirme pas la source du problème, mais vient tout de même de commenter la situation sur les réseaux sociaux.

Nous savons que les derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. C'est décevant de voir la diffusion et le partage de séquences issues du développement avant la sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers, et nous vous demandons de ne pas spoiler les autres. The Last of Us Part II sera entre vos mains très bientôt. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, l'expérience finale vaudra le coup.

Forcément, les développeurs sont très déçus de l'histoire. Ils espèrent tout de même que vous serez au rendez-vous le 19 juin, et promettent que, même pour ceux qui ont vu les leaks, l'aventure devrait valoir le détour.