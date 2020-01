The Legend of Zelda: Breath of the Wild façon Ghibli, des fans créent une sublime bande-annonce

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a marqué de nombreux joueurs, que ce soit sur Switch ou Wii U, notamment par son monde ouvert très varié et plaisant à parcourir avec Link. À tel point que des fans ont récréé une bande-annonce rappelant fortement le style des films de Studio Ghibli.

C'est une équipe de six personnes, menée par Lee Jumi et Seon Seungyeon, qui ont ainsi réalisé une magnifique vidéo de près de trois minutes comprenant les personnages principaux de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, à savoir Link, Ganon, la princesse Zelda et les quatre Prodiges. La vidéo comprend également des moments marquant de l'aventure, attention aux spoilers si vous n'avez pas encore découvert par vous même le jeu de Nintendo.

Pour rappel, nous devrions retrouver cet univers, sans le style Ghibli, dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, qui pourrait sortir dès cette année.