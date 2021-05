The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un superbe amiibo dévoilé, avec une utilisation bien spéciale pour le jeu Switch

Cela fait maintenant 3 mois que Nintendo a officialisé l'arrivée de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Switch dans le courant de l'été. Rassurez-vous, malgré le mutisme de l'éditeur, le projet est toujours d'actualité pour la date prévue, et il a même une petite nouvelle à nous donner à son sujet.

Un amiibo inédit accompagnera en effet sa sortie du 16 juillet 2021 ! Vous pourrez en effet acheter une figurine Zelda et le Célestrier, représentant la princesse et son oiseau emblématique. Elle aura une utilisation bien articulière pour le jeu : là où notre épopée entre terre et ciel nous permet normalement de changer de plan via des stèles spéciales, l'amiibo permettra de nous faire passer du sol aux hauteurs depuis n'importe quel point de la carte. Que ce soit lors d'une phase d'exploration, dans un bâtiment céleste ou carrément un donjon, il nous transportera en un instant parmi les nuages pour poursuivre notre épopée, avec la possibilité de revenir à notre point de décollage à tout moment. Tout ceci est expliqué par la vidéo ci-dessus.

Le prix de la figurine n'est pas encore connu en France, mais notez qu'il est de 2 750 ¥ au Japon, un tarif supérieur à l'accoutumuée. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est lui vendu à partir de 44,99 € sur Amazon.fr, pour une sortie calée au 16 juillet donc.

Lire aussi : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, comparaison vidéo entre les éditions Switch et Wii