The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une dizaine de minutes de gameplay inédit pour découvrir les nouvelles capacités de Link !

Page 1 : Nouveautés de gameplay de Tears of the Kingdom

Nous sommes désormais à moins de deux mois du lancement de The Legend of Zelda: , la suite de Breath of the Wild qui fait partie des jeux les plus attendus de l'année. Forcément, à mesure que les semaines passent, les joueurs attendent de la part de Nintendo d'en savoir un peu plus sur ce qui attend Link et quelles nouveautés de gameplay vont nous être proposées. Bonne nouvelle, l'attente va toucher à sa fin dès cette semaine.

Nintendo vient donc d'annoncer la diffusion d'une vidéo de gameplay d'une durée de 10 minutes ce mardi 28 mars à 16h00 avec Eiji Aonuma à la manette. Quant au contenu exact de ce qui nous sera montré, le mystère reste entier. Vous pourrez retrouver le flux vidéo depuis cet article lorsqu'il sera disponible, ainsi que le détail des nouveautés introduites après-coup.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai prochain sur Switch, avec un amiibo de Link et une édition collector difficile à précommander, sans parler du tarif pratiqué... La version standard est de son côté affichée à 54,99 € sur Amazon.

Mise à jour : ajout de la vidéo de gameplay où Eiji Aonuma a tout d'abord déclaré que le développement du jeu est terminé. Quatre nouveaux pouvoirs de Link ont ensuite été introduits tour à tour. Le premier se nomme Rétrospective et servira à inverser le mouvement d'un objet tel qu'un gros rocher tombé de l'une des îles célestes, permettant de monter dessus pour nous y rendre, mais ce ne sera pas le seul moyen d'y accéder.

La durabilité des armes sera toujours présente, mais pourra être augmentée en utilisant l'Amalgame, servant à combiner deux éléments, par exemple un bâton et un rocher, de quoi venir à bout des golems plus facilement. Notre imagination sera ici la clé, combiner une flèche et un œil de monstre permettant par exemple de créer un projectile à tête chercheuse, tandis qu'un champignon fumigène sur un bouclier fera apparaître un nuage de fumée si l'ennemi le frappe, permettant de passer dans son dos pour une attaque-surprise. Amalgamer des éléments du décor comme des troncs et des sortes de turbines servira à créer un radeau de fortune ou d'autres véhicules fort utiles dont ceux du précédent trailer, pouvant être modifié à l'aide de l'Emprise. Les ennemis disposeront aussi de cette capacité d'amalgame, ce qui promet des affrontements variés.

Enfin, l'Infiltration est le nom donné au fameux pouvoir servant à traverser la matière et plus précisément les plafonds, de quoi faciliter l'accès à des sommets élevés sans avoir à les escalader. Des visuels de toutes ces nouveautés sont à retrouver en page suivante.

