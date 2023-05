The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une publicité pour adultes déprimés dévoilée par Nintendo

La dernière bande-annonce de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom date d'il y a un mois, mais alors que la sortie officielle aura lieu cette semaine, Nintendo a préparé quelques publicités à venir sur nos écrans. Si la plupart des territoires ont droit à de courts spots de trente secondes utilisant des images des précédents trailers, la branche australienne a préparé une pub plus surprenante.

Nintendo Australia a en effet dévoilé une publicité live-action nous faisant suivre un homme en costume, de retour à la maison auprès de sa femme, visiblement épuisé par son travail et son morne quotidien. Fort heureusement, il va pouvoir lancer une petite partie de Tears of the Kingdom, dont les possibilités créatives et le monde coloré vont réveiller son « sens de l'aventure », allant même jusqu'à égayer et littéralement illuminer ses journées. L'opération marketing assez mélancolique devrait diviser, mais elle a le mérite d'être originale.

