The Medium : les configurations requises dévoilées, gros jeu d'horreur en vue ?

The Medium promet une aventure horrifique particulièrement intéressante. Le titre de Bloober Team avait été dévoilé en mai dernier lors d'un Inside Xbox, et il a refait parler de lui hier à l'occasion du Xbox Games Showcase avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, axée sur les séquences en double réalité.

Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les configurations minimale et recommandée pour faire tourner le jeu sur ordinateurs. La page Steam de The Medium a été mise à jour et dévoile ces informations. Alors, le titre est-il si gourmand que le laissait entendre Jacek Zięba, producteur de The Medium qui affirmait que le titre ne pourrait pas tourner sur les consoles actuelles ? Eh bien, le jeu d'horreur est assez demandeur en ressources, mais pas tant que ça :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel Core i5-6600

ou

AMD Ryzen 5 2500X Intel Core i5-9600

ou

AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go)

ou

AMD Radeon R9 390X (4 Go) 1080p : NVIDA GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon RX Vega 56

4K : NVIDIA GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 XT Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM DirectX Version 11 Version 12 Espace disque 30 Go d'espace libre Carte son Compatible DirectX, casque recommandé Notes supplémentaires NVIDIA GeForce RTX 2080 pour la 4K avec le ray-tracing activé



Pour rappel, The Medium est attendu en fin d'année 2020, sur PC et Xbox Series X. Si votre ordinateur est à la traîne, vous pouvez acheter une GTX 1660 Ti à 299,99 € sur Amazon.fr.