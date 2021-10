Marvel's Guardians of the Galaxy : les configurations requises dévoilées

Dans un peu plus d'une semaine sortira Marvel's Guardians of the Galaxy, nouveau jeu d'action et d'aventure développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix. Le titre sortira sur la plupart des plateformes, que ce soit sur les PlayStation, les Xbox et même sur Switch en Cloud Version, mais également sur ordinateurs.

Aujourd'hui, les studios mettent à jour la page Steam du jeu et dévoilent au passage les configurations requises pour faire tourner correctement Marvel's Guardians of the Galaxy sur PC. Il faudra évidemment un ordinateur taillé pour le gaming afin de profiter pleinement du jeu, et surtout un disque dur avec pas mal d'espace libre.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bit Build 1803 Processeur AMD Ryzen 5 1400

ou

Intel Core i5-4460 AMD Ryzen 5 1600

ou

Intel Core i7-4790 Mémoire vive 8 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060

ou

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

ou

AMD Radeon RX 590 DirectX Version 12 Espace disque 150 Go d'espace disque disponible

La date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est fixée au 26 octobre 2021, vous pouvez précommander le jeu à 49,99 € sur Amazon.

