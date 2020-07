The Sims Spark'd : qui remportera les 100 000 $ ?

Les Sims n’échappent pas à la vague de l’eSport. The Sims Spark’d, une nouvelle compétition mise en place par EA, réunira douze aficionados de la saga qui s’affronteront dans Les Sims 4 par équipe de trois dans une salle spécialement aménagée pour eux. Le but : créer des personnages originaux, construire la plus belle maison possible et raconter une histoire passionnante, le tout en seulement 2 heures !

Les challenges évoqués ne sont pas clairement définis dans la bande-annonce, mais nous pouvons supposer qu’ils seront similaires aux défis habituels de la licence, comme avoir x générations, atteindre le plus haut niveau d’une carrière ou gagner le plus d’argent possible. Quoi qu’en deux heures seulement, le défi semble extrêmement corsé, d’autant plus que dans ce laps de temps, les participants devront également créer leurs Sims et leur maison. Sachant que la compétition se fait par équipe, les tâches seront probablement réparties entre les différents membres d’une team, si tant est qu’ils aient chacun un ordinateur. Toutes les équipes seront jugées sur leur contenu puis éliminées au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une.

Les gagnants remporteront la somme de 100 000 $.

Plus de détails ainsi que les règles précises de la compétition devraient bientôt être disponibles. Quant à la langue de diffusion, elle sera bien sûr en anglais. Espérons pour les non-anglophones que la traduction automatique YouTube en français ne soit pas trop mal. Nous avons testé avec la bande-annonce, et c'est plutôt mal parti... Si le show marche bien, pourquoi ne pas le décliner à l’avenir en France ou dans d’autres pays, à l’instar des émissions de téléréalité type The Voice, Got Talent et compagnie ?

En attendant, rendez-vous sur la chaîne TBS le samedi 18 juillet à 5h00 (heure française) ou sur la chaîne YouTube Buzzfeed Multiplayer le lundi 20 juillet à 14h00 (heure française) pour découvrir ce nouveau show qui nous promet de belles surprises.

