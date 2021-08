The Unliving : date de sortie et bande-annonce pour le rogue-lite avec un nécromancien

Team17 et RocketBrush Studio donnent aujourd'hui des nouvelles de The Unliving, leur jeu de rôle et d'action avec des mécaniques de rogue-lite et de stratégie en temps réel. Le titre permet d'incarner un nécromancien capable de ressusciter ses victimes afin de contrôler une puissante armée.

La date de sortie de The Unliving est fixée au 26 octobre 2021 sur PC, en Early Access via Steam. La bonne nouvelle a été confirmée avec une bande-annonce à retrouver ci-dessus, permettant au passage d'admirer le style graphique en pixel art et les possibilités de gameplay. Ramener les morts à la vie n'est qu'une des capacités du nécromancien qu'incarne le joueur, il pourra également les sacrifier afin de lancer des sorts puissants, bien utiles contre les différents ennemis et boss qu'il rencontrera. Le titre est également un rogue-lite, le joueur conservant certains éléments après sa mort, mais il faudra repartir à l'aventure dans des niveaux générés de manière procédurale.

Rendez-vous en octobre prochain pour découvrir The Unliving en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.