The War of the Worlds: Siberia, la Guerre des Mondes aura encore lieu en Russie

Roman culte de science-fiction écrit par H.G. Wells en 1898, La Guerre des Mondes raconte l'invasion de la Terre par des extraterrestres. Un ouvrage adapté sous plusieurs formes, notamment en film par Steven Spielberg, mais voilà que 1C Game Studios dévoile aujourd'hui The War of the Worlds: Siberia.

Si vous aimez les avions de chasse, vous connaissez sans doute la franchise IL-2 de 1C Game Studios, eh bien c'est ce même studio russe qui développement The War of the Worlds: Siberia. Ce prochain titre sera cependant un jeu d'action et d'aventure, où, en 1898, la Terre a été attaquée par des Martiens. Nous suivrons plusieurs personnages qui devront survivre face à cette invasion, d'abord à Pétrograd (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) puis à l'est de l'Empire russe.

Les joueurs pourront rencontrer divers personnages, explorer plusieurs lieux et suivre une aventure scénarisée au travers de cinématiques, The War of the Worlds: Siberia est bien plus ambitieux que les précédents projets du studio indépendant, qui recrute des développeurs à Moscou. Pour l'instant, le titre n'a pas de date de sortie ni de plateformes confirmés, mais vous pouvez retrouver le roman La Guerre des Mondes à 7,99 € sur Amazon.