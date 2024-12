The War of the Worlds: Siberia dévoile son gameplay avec des Martiens

1C Game Studios est surtout connu pour ses simulateurs de vol de combat IL-2, prenant place pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le prochain jeu du studio russe sera bien différent. The War of the Worlds: Siberia nous emmènera à la fin du XIXe siècle, aux côtés d'un jeune étudiant devant survivre à une invasion extraterrestre. Oui, il s'agit d'un jeu vidéo inspiré de La Guerre des Mondes de H.G. Wells, qui s'offre une première vidéo de gameplay :

Ici, pas de combats aériens, The War of the Worlds: Siberia sera un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne. Pétrograd, alors capitale de l'Empire Russe, est attaquée par des Martiens, nous devrons nous battre, nous infiltrer et même résoudre des énigmes pour survivre. Pour un premier jeu du genre de la part de 1C Game Studios, c'est plutôt prometteur, l'ambiance apocalyptique de l'invasion martienne est déjà palpable, espérons que le titre soit aussi convainquant manette en main. En plus de la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez découvrir des images sur la page suivante.

The War of the Worlds: Siberia n'a toujours pas de date de sortie précise, il arrivera sur PC. En attendant, vous pouvez acheter le roman La Guerre des Mondes à 8,90 € sur Amazon ou à la Fnac.