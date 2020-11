The Witcher 3 : les voyages rapides se font en un éclair sur Xbox Series X

C'est bon a compris que les consoles Next Gen chargent ultra vite les jeux, ça rabâche tellement qu'on aura même plus les effets de surprises qu'on avait en découvrant par soit même une nouvelle console. J'ai pas envie d'en prendre une dans l'immédiat mais ça me donne encore moins envie ce genre de matraquage, ou est le plaisir de la découverte qu'on avait connu sur les anciennes générations ? C'est un feeling qui a son importance pour un premier contact avec un nouveau produit.



Les consoles sont mêmes pas sorties on connait déjà toutes leurs facettes, les chargements ultra rapides, les menus, les nouveautés dans les détails même les plus infimes, les plus et moins dans le détail, Quick Resume par si, options d'accessibilités par la... ça tue la magie pour moi, il y a presque plus rien à découvrir avec le plaisir d'avoir sa nouvelle console.



PS: Pour éviter tout quiproquo, ceci n'est pas adressé à la rédaction, c'est plus un coup de gueule sur comment évolue la médiatisation dans le jeu vidéo conjointement au marketing des constructeurs, j'ai bien conscience que vous devez plus ou moins suivre les tendances, des nouveaux codes et traiter les informations les plus "hot".



Je dirai comme Niiico... j'suis peut être devenu trop vieux pour ses conneries...