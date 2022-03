Tiny Tina's Wonderlands : cross-play au lancement, split-screen et configurations PC, les dernières annonces avant la sortie !

La sortie de Tiny Tina's Wonderlands aura lieu dans quelques jours, mais Gearbox Software a encore des révélations à faire pour les futurs acheteurs. La première, c'est que l'expérience sera jouable en cross-play entre joueurs PlayStation, Xbox et PC dès le lancement. Il faudra simplement veiller à choisir son nom de joueur unique nécessaire à la fonctionnalité SHiFT Matchmaking et à activer l'option cross-play.

Ensuite, nous connaissions déjà la fonctionnalité, mais les développeurs ont tenu à faire un petit point sur le jeu en split-screen. Il permettra à 2 joueurs PS4 et Xbox One et même jusqu'à 4 joueurs PS5 et Xbox Series X|S de partager leur partie sur un même écran. Enfin, les configurations minimale et requise pour jouer sur PC via l'Epic Games Store ont été dévoilées, ainsi que les nombreuses options pour paramétrer les graphismes et performances sur ordinateur personnel.



Le cross-play entre les plateformes susmentionnées est assuré par SHiFT Matchmaking. Lors du premier démarrage de Tiny Tina's Wonderlands, vous verrez apparaître une fenêtre de configuration. Que vous souhaitiez activer le cross-play ou non, il vous sera demandé de créer un nom de joueur cross-play, nécessaire pour la fonctionnalité SHiFT Matchmaking. Votre nom de joueur cross-play doit correspondre aux critères suivants : Il doit s'agir d'un nom unique, non utilisé par un autre joueur Tiny Tina's Wonderlands ;

Il doit faire entre 3 et 16 caractères ;

Il doit commencer par une lettre, et est limité aux caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, tiret bas, tiret haut, ou point. Vous pouvez modifier votre nom de joueur en accédant à votre compte personnel sur le site internet de SHiFT, ou dans Tiny Tina's Wonderlands par le biais de l'option menu social à partir du menu principal ou le menu pause. Il suffit de cliquer sur social, puis accédez à la fenêtre SHiFT, puis modifiez votre nom de joueur cross-play dans les paramètres du compte. Nous espérons que vous profiterez bien du cross-play avec vos potes à travers les plateformes différentes - quand il s'agit de quêtes, plus on est nombreux, mieux c'est ! OPTIONS D'ÉCRAN SPLITTÉ

Faites vos quêtes entre potes en personne avec le mode multijoueurs avec écran splitté pour Tiny Tina's Wonderlands sur console ! Si vous jouez sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez vous amuser à tirer, piller, trancher et jeter des sorts avec jusqu'à quatre joueurs en écran splitté, alors que la PlayStation 4 et Xbox One offrent la possibilité de faire des parties à deux joueurs avec écran splitté. Toutes les consoles offrent la possibilité de scinder l'écran verticalement ou horizontalement en mode coop à deux joueurs ! CARACTÉRISTIQUES PC

Si vous prévoyez de jouer à Tiny Tina's Wonderlands sur PC, assurez-vous que votre matos peut le prendre en charge correctement. Avec une configuration adaptée, vous verrez les sublimes détails visuels dans Wonderlands et les nombreux environnements de cet univers, vous imprégner des sortilèges et des projectiles en tous genres lancés à travers le champ de bataille, et admirer la finesse du visage de votre Main du destin. Pour vous aider à tirer le meilleur de votre machine, voici un résumé des caractéristiques conseillées pour Tiny Tina's Wonderlands, avec du matériel AMD Ryzen et AMD Radeon : TINY TINA'S WONDERLANDS MINIMUM REQUIS OS : Windows 10 - dernière mise à jour

Processeur : AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Memoire : RAM 6 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go)

HDD : 75 Go

DirectX : Version 11 CARACTÉRISTIQUES PC CONSEILLÉES POUR TINY TINA'S WONDERLANDS OS : Windows 10 - dernière mise à jour

Processeur : AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

Memoire : RAM 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon™ RX 590 8 Go (NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go)

HDD : 75 Go

DirectX : Version 11 Maintenant que vous avez pris connaissance des caractéristiques, nous aimerions vous montrer les options visuelles disponibles sur PC, vous permettant de configurer les graphismes pour les aligner à la puissance de votre appareil. BASIQUE GÉNÉRAL Interface carte graphique : DirectX 11, DirectX 12

Affichage : - peut varier selon la configuration -

Mode d'affichage : Plein écran, avec fenêtre sans bordure, avec fenêtre

Résolution : - peut varier selon la configuration -

Synchro verticale : Désactivée, activée

Échelle de résolution : 50% - 200% avec graduations de 25%

Limite de fréquence de rafraichissement : Lissé 22-62 img/s, limitée 30 img/s, limitée 50 img/s, limitée 60 img/s, limitée 72 img/s, limitée 120 img/s, illimitée, customisée

Limite de fréquence de rafraichissement customisée : 90 par défaut, minimum 15, maximum 300

Configuration affichage : Luminosité et HDR

Champ de vision : 90 par défaut, 70 minimum, 110 maximum AVANCÉES GÉNÉRAL Qualité graphique : Très basse, basse, moyenne, élevée, ultra, brutal

Anticrénelage : Aucun, FXAA, temporel

Streaming textures : Bas, moyen, élevé, ultra

Qualité matérielle : Basse, moyenne, élevée, ultra

Filtre anisotropique : Trilinéaire, 2x, 4x, 8x, 16x

Ombres : Basse, moyenne, élevée, ultra

Affichage de statistiques : Désactivé, img/s, tous - img/s, IA, processeur graphique ENVIRONNEMENT Distance d'affichage : basse, moyenne, élevée, ultra

Quantité d'objets divers : basse, moyenne, élevée, ultra

Détail du terrain : bas, moyen, élevé, ultra

Végétation : basse, moyenne, élevée, ultra

Brouillard volumétrique : bas, moyen, élevé, ultra

Reflets spatiaux : Désactivés, bas, moyens, élevés, ultra PERSONNAGES Détails des personnages l : Bas, moyens, élevés, ultra POST TRAITEMENT Occlusion ambiante : Désactivée, basse, moyenne, élevée, ultra

Flou cinétique : Désactivé, activé

Flou des mouvements sur objets : Désactivé, activé

FidelityFX Sharpening : Désactivé, activé

Si vous êtes séduits, il ne vous reste plus qu'à précommander Tiny Tina's Wonderlands, dont la date de sortie est calée au 25 mars 2022, et disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Tiny Tina's Wonderlands : une 7e classe, des boss puissants et bien plus dans les 4 extensions du Season Pass