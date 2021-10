To Hell With the Ugly : un jeu d'aventure adapté du roman de Boris Vian dévoilé en vidéo

ARTE et La Poule Noire viennent de dévoiler aujourd'hui leur nouveau jeu vidéo, To Hell with the Ugly, un jeu d'aventure et d'enquête en point & click adapté du roman Et on tuera tous les affreux de Vernon Sullivan, pseudonyme du célèbre auteur français Boris Vian. Voici un premier teaser :

To Hell With the Ugly suivra Rock Bailey, charmeur blond et séduisant qui rejette toutes les avances qui lui sont faites, voulant s'abstenir jusqu'à ses 20 ans. Un soir, dans le jazz club Zooty Slammer, Rock est drogué et enlevé, se réveillant dans un étrange hôpital. Il réussit heureusement à s'échapper et tente de se souvenir de la soirée, sans succès. Il est alors bien décidé à découvrir qui se cachait derrière son rapt.

Côté gameplay, To Hell With the Ugly mélangera les phases de point & click et les combats au tour par tour, dans une ambiance de film noir. Le joueur devra interroger les habitants du quartier et résoudre quelques énigmes pour découvrir la vérité. To Hell With the Ugly est attendu en 2022 sur PC, iOS et Android, une démo est déjà disponible sur Steam.