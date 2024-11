Tony Todd : l'acteur derrière le Venom d'Insomniac Games et le Candyman est décédé

Ce samedi, une bien triste nouvelle est encore venue frapper le monde du jeu vidéo et bien plus encore celui du 7e art, à savoir le décès de l'acteur Tony Todd. Que vous aimiez ou non le genre horrifique, vous l'avez sans aucun doute vu au détour de nombreux projets cinématographiques ou dans des séries. Il était évidemment connu pour son rôle de Candyman, qui a terrifié de nombreux spectateurs ; William Bludworth dans les Destination Finale, qu'il avait repris pour le sixième épisode Bloodlines attendu l'année prochaine ; est apparu dans Stargate SG-1 en tant que leader des Sodans, Haikon, dans la saison 9 ; et était la voix de Scare Glow dans Les Maîtres de l'univers : Révélation, entre autres. Côté jeux vidéo, il était derrière Vortigaunts dans Half-Life, faisait office de narrateur dans Layers of Fear 2, a donné de la voix à Venom dans le récent Marvel's Spider-Man 2 et pourra bientôt être vu dans Indiana Jones et le Cercle Ancien en tant que Locus.

Il s'est éteint à l'âge de 69 ans le 6 novembre à la suite d'un cancer, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les studios avec lesquels il a collaboré, que ce soit MachineGames, Insomniac Games ou Bloober Team.

La tragique nouvelle du décès de Tony Todd nous a tous frappés de tristesse chez MachineGames. Même si nous n'avons eu le privilège de travailler avec Tony que pour un bref moment, la relation que nous avons bâtie avec lui était comme la réunion avec un vieil ami que nous ne savions pas avoir. Chez MachineGames, nous aimerions transmettre nos plus sincères condoléances et notre amour aux amis et à la famille proches de Tony Todd. Tous les cœurs chez MachineGames chériront l'avoir connu. - Axel Torvenius, Directeur créatif, et tout le monde chez MachineGames Nous pleurons la perte de Tony Todd, la voix qui nous a attirés dans les ombres de Layers of Fear 2. Repose-toi maintenant, Tony - tu es à jamais lié à l'obscurité de laquelle nous avons bravé l'adversité. Insomniac Games est dévasté par le décès de notre ami Tony Todd. Il apportait tellement de joie à notre studio durant la production de Marvel's Spider-Man 2 et auprès de nombreux fans à travers le monde avec son inimitable voix et sa présence. Nous sommes Venom... à jamais.

Nos pensées vont à ses proches et à sa famille dans ce difficile moment.